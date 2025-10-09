#
Индийский «Гелендваген» обновился: подробности и фото

Mahindra представила обновленные внедорожники Bolero и Bolero Neo

Компания Mahindra представила обновленные рамные внедорожники Bolero и его версию Bolero Neo, которые часто сравнивают с Гелендвагеном. Bolero сохранил свои размеры: длина составляет 3995 мм, а колесная база – 2680 мм. Внутри трехрядный салон.

Mahindra Bolero
Mahindra Bolero

Автомобиль получил обновленную решетку радиатора с пятью прорезями и хромовыми акцентами, кузов в черном цвете Stealth и окрашенные в два тона диски размером 15 дюймов. Салон пополнился мультимедиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Bluetooth, USB-C портом, мультирулем и отделкой из кожзама.

Под капотом все по-прежнему: трехцилиндровый турбодизель объемом 1,5 л (76 л.с., 210 Нм) с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. При этом подвеска Mahindra Scorpio была доработана для повышения комфорта и управляемости.

Интерьер Mahindra Bolero
Интерьер Mahindra Bolero
Bolero Neo, созданный на базе TUV300, имеет аналогичные размеры и отличается новым дизайном решетки радиатора, 16-дюймовыми колесами и измененными воздухозаборниками в бампере. Внутри появилась мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида и дополнительным USB-портом, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Двигатель Bolero Neo выдает 100 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механикой – задний привод в стандартной комплектации.

Цены на обновленный Mahindra Bolero варьируются от 800 до 970 тысяч рупий (740 – 895 тысяч рублей), а Bolero Neo стоит от 850 тысяч до 1 миллиона рупий (785 – 923 тысячи рублей).

Mahindra Bolero Neo
Интерьер Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero
Интерьер Mahindra Bolero
Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Mahindra
09.10.2025 
Фото:Mahindra
