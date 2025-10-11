«Китайцы» все же захватили мир: BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров в мире

BYD продал 1,6 млн электромобилей за 9 месяцев 2025 года, обойдя Tesla

Компания BYD обогнала Tesla по объемам продаж электромобилей за первые девять месяцев 2025 года.

За период с января по сентябрь китайский производитель реализовал свыше 1,6 млн электромобилей, в то время как Tesla поставила 1,22 млн единиц. Согласно информации, предоставленной обеими компаниями, BYD опережает концерн Tesla на 388 тыс. автомобилей.

Продажи BYD выросли на 37% в годовом исчислении, в то время как у Tesla наблюдается снижение на 6%. Это уже четвертый квартал подряд, когда BYD превышает по объему продаж свою американскую конкурентку на мировом рынке электромобилей. С такими темпами BYD, по всей вероятности, завершит 2025 год в статусе самого продаваемого бренда электромобилей в мире.

Tesla также показала рекордные результаты в третьем квартале, с июля по сентябрь, поставив 497 100 автомобилей по всему миру. Однако она все еще отстает от BYD, который реализовал 582 500 электромобилей за тот же период.

Хотя Tesla остается производителем исключительно электромобилей, BYD продолжает выпускать как электромобили, так и подключаемые гибриды. Эта стратегия позволила BYD сохранять высокие объемы продаж даже на фоне жесткой ценовой конкуренции в Китае.

По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года BYD должен поставить 2,17 млн электромобилей, тогда как Tesla, согласно ожиданиям, отгрузит около 1,61 млн машин.