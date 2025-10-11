Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

«Китайцы» все же захватили мир: BYD обогнал Tesla по продажам электрокаров в мире

BYD продал 1,6 млн электромобилей за 9 месяцев 2025 года, обойдя Tesla

Компания BYD обогнала Tesla по объемам продаж электромобилей за первые девять месяцев 2025 года.

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

За период с января по сентябрь китайский производитель реализовал свыше 1,6 млн электромобилей, в то время как Tesla поставила 1,22 млн единиц. Согласно информации, предоставленной обеими компаниями, BYD опережает концерн Tesla на 388 тыс. автомобилей.

Продажи BYD выросли на 37% в годовом исчислении, в то время как у Tesla наблюдается снижение на 6%. Это уже четвертый квартал подряд, когда BYD превышает по объему продаж свою американскую конкурентку на мировом рынке электромобилей. С такими темпами BYD, по всей вероятности, завершит 2025 год в статусе самого продаваемого бренда электромобилей в мире.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Tesla также показала рекордные результаты в третьем квартале, с июля по сентябрь, поставив 497 100 автомобилей по всему миру. Однако она все еще отстает от BYD, который реализовал 582 500 электромобилей за тот же период.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Хотя Tesla остается производителем исключительно электромобилей, BYD продолжает выпускать как электромобили, так и подключаемые гибриды. Эта стратегия позволила BYD сохранять высокие объемы продаж даже на фоне жесткой ценовой конкуренции в Китае.

По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года BYD должен поставить 2,17 млн электромобилей, тогда как Tesla, согласно ожиданиям, отгрузит около 1,61 млн машин.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Gizmochina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 284
11.10.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0