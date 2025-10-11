Популярный в России внедорожник получит мощный дизельный мотор

GWM представит 3-литровый дизельный двигатель для Австралии в 2026 году

Компания Great Wall Motor объявила о создании нового дизельного двигателя объемом 3 литра, который дебютирует в 2026 году.

Этот мотор разрабатывается специально для австралийского рынка и будет установлен на внедорожниках Tank 500 и пикапах Cannon Alpha.

Новый дизель обеспечит значительно большую мощность и крутящий момент по сравнению с существующими 2,0- и 2,4-литровыми двигателями, что позволит улучшить динамические характеристики и экономичность автомобилей.

Tank 500

Данная разработка направлена на то, чтобы вывести продукцию GWM на уровень с лидерами мирового автопрома.

Новый двигатель будет конкурировать с аналогичными агрегатами таких брендов, как Toyota и LDV, включая Hilux GR Sport и Terron 9, которые являются наиболее популярными в сегменте тяжелых внедорожников и пикапов в Австралии. Возможно, 3,0-литровый дизель также будет устанавливаться на будущий Tank 700 – флагманскую модель бренда.