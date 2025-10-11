#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Популярный в России внедорожник получит мощный дизельный мотор

GWM представит 3-литровый дизельный двигатель для Австралии в 2026 году

Компания Great Wall Motor объявила о создании нового дизельного двигателя объемом 3 литра, который дебютирует в 2026 году.

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Этот мотор разрабатывается специально для австралийского рынка и будет установлен на внедорожниках Tank 500 и пикапах Cannon Alpha.

Новый дизель обеспечит значительно большую мощность и крутящий момент по сравнению с существующими 2,0- и 2,4-литровыми двигателями, что позволит улучшить динамические характеристики и экономичность автомобилей.

Tank 500
Tank 500
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Данная разработка направлена на то, чтобы вывести продукцию GWM на уровень с лидерами мирового автопрома.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Новый двигатель будет конкурировать с аналогичными агрегатами таких брендов, как Toyota и LDV, включая Hilux GR Sport и Terron 9, которые являются наиболее популярными в сегменте тяжелых внедорожников и пикапов в Австралии. Возможно, 3,0-литровый дизель также будет устанавливаться на будущий Tank 700 – флагманскую модель бренда.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Тарантас Ньюс
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Tank
Количество просмотров 3401
11.10.2025 
Фото:Tank
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 500

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв