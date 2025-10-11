#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Рама и полный привод с блокировками — серьезный внедорожник выходит на рынок

Старт продаж внедорожника Jetour Zongheng G700 намечен на 19 октября 2025 года

Компания Jetour официально объявила о дате выхода своего внедорожника Zongheng G700 – это событие состоится 19 октября.

Рекомендуем
Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Предварительные продажи уже начались, и внедорожник предлагается в четырех комплектациях с ценами от 350 до 430 тысяч юаней (от 4 до 5 млн рублей), однако в розничной продаже он может оказаться дешевле, согласно китайским традициям.

Дизайн автомобиля отличается новаторским подходом для марки Jetour, но он заметно напоминает внедорожники BYD из линейки Leopard. Размеры G700 составляют 5198 х 2050 х 1956 мм, а колесная база – 2870 мм.

Jetour Zongheng G700
Jetour Zongheng G700
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Салон нового внедорожника оформлен с использованием качественной кожаной отделки и хромированных деталей, что подчеркивает его премиальный статус. Передняя панель оформлена двумя экранами с диагоналями 15,6 и 35,4 дюйма. Модель доступна в пятиместной и шестиместной конфигурациях.

Jetour Zongheng G700
Jetour Zongheng G700

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом находится гибридная силовая установка с 2,0-литровым двигателем мощностью 210 л.с. В автомобиле установлены два электромотора, общая мощность системы составляет 761 л.с.

Производитель утверждает, что максимальный запас хода на полном баке и полностью заряженной батарее достигает до 1400 км.

Jetour Zongheng G700 – это рамный внедорожник с полным приводом и тремя блокировками дифференциалов.

Jetour Zongheng G700
Jetour Zongheng G700
Jetour Zongheng G700
Jetour Zongheng G700
Jetour Zongheng G700
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 101834
11.10.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0