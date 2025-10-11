Рама и полный привод с блокировками — серьезный внедорожник выходит на рынок

Старт продаж внедорожника Jetour Zongheng G700 намечен на 19 октября 2025 года

Компания Jetour официально объявила о дате выхода своего внедорожника Zongheng G700 – это событие состоится 19 октября.

Предварительные продажи уже начались, и внедорожник предлагается в четырех комплектациях с ценами от 350 до 430 тысяч юаней (от 4 до 5 млн рублей), однако в розничной продаже он может оказаться дешевле, согласно китайским традициям.

Дизайн автомобиля отличается новаторским подходом для марки Jetour, но он заметно напоминает внедорожники BYD из линейки Leopard. Размеры G700 составляют 5198 х 2050 х 1956 мм, а колесная база – 2870 мм.

Jetour Zongheng G700

Салон нового внедорожника оформлен с использованием качественной кожаной отделки и хромированных деталей, что подчеркивает его премиальный статус. Передняя панель оформлена двумя экранами с диагоналями 15,6 и 35,4 дюйма. Модель доступна в пятиместной и шестиместной конфигурациях.

Jetour Zongheng G700

Под капотом находится гибридная силовая установка с 2,0-литровым двигателем мощностью 210 л.с. В автомобиле установлены два электромотора, общая мощность системы составляет 761 л.с.

Производитель утверждает, что максимальный запас хода на полном баке и полностью заряженной батарее достигает до 1400 км.

Jetour Zongheng G700 – это рамный внедорожник с полным приводом и тремя блокировками дифференциалов.