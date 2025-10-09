В Россию привезли популярный семейный кроссовер: известны цены

В РФ в продажу вышли кроссоверы LR Discovery Sport 2025 года по цене от ₽6 млн

В Россию поступили обновленные кроссоверы Land Rover Discovery Sport 2025 года, которые стали доступны благодаря параллельному импорту, что подтверждается объявлениями на классифайдах. Они доступны как в дилерских центрах Land Rover, так и в мультибрендовых автосалонах.

Наименьшая цена на новый Discovery Sport составляет 5 990 000 рублей, авто за такую стоимость предлагает московский дилерский центр. Наивысшая цена достигает 7 290 000 рублей, согласно информации от другого стоичного дилера.

Все модели кроссоверов оборудованы 2,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

Обновление Land Rover Discovery Sport произошло в 2020 году, и автомобиль официально продавался в России до 2022 года.

Land Rover Discovery Sport 2025

