Льготное автокредитование в 2026 году – господдержка будет более скромной

Глава Минпромторга Алиханов: господдержка покупки авто на 2026 год снизится

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о предстоящем сокращении финансирования льготных программ для покупателей авто. Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году на льготные автокредиты планируется направить лишь 20 млрд рублей, а на автолизинг – около 17 млрд рублей.

Для сравнения, в текущем году общий объем поддержки был существенно увеличен.

«Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение - исходя из текущих бюджетных возможностей», - сказал министр.

Министр пояснил, что снижение связано с текущими бюджетными возможностями, однако ко второму чтению документа ведомство подготовит поправки для увеличения этих сумм.

Напомним, что программа льготного автокредитования позволяет получить скидку до 35% на электромобили и 20% на машины с ДВС, а для жителей Дальнего Востока действует повышенная ставка в 25%.

Программа ориентирована на широкий круг граждан, включая медиков, педагогов, семьи с детьми и участников СВО. Ранее в этом году действие программы было расширено за счет запуска субсидируемой госпрограммы «Семейный автомобиль».