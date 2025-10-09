С помощью этого лайфхака вы вернете фарам прозрачность за 15 рублей

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Фары на вашей машине пожелтели и смотрятся уныло? Не спешите тратить деньги на дорогие наборы для восстановления, советуют специалисты издания Pravda.Ru.

Виновником помутнения является разрушенный солнцем и дорожными реагентами защитный слой на пластике. Вернуть былой блеск поможет простая смесь из отбеливающей зубной пасты и пищевой соды, которая обойдется не дороже 15 рублей.

Мелкие абразивы в пасте мягко шлифуют поверхность, а сода эффективно растворяет стойкие загрязнения. Для этого нужно нанести густую смесь из этих компонентов на фару мягкой тканью, обработать круговыми движениями и оставить на 10 минут, а затем просто смыть теплой водой.

Чтобы продлить волшебный эффект, эксперты советуют после высыхания нанести на пластик немного обычного растительного масла – оно создаст временный защитный барьер. Такой уход не только вернет фарам идеальный вид, но и значительно улучшит освещение дороги ночью, сделав вашу поездку безопаснее.

Алексеева Елена
09.10.2025 
