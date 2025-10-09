Россиянам дали четкий ответ на вопрос, когда менять летнюю резину

Минтранс РФ: менять летние шины на зимние нужно при температуре +5

Менять зимние шины необходимо вовремя в зависимости от погодных условий, при этом с первого декабря это требование становится обязательным, сообщает Минтранс России.

«Специалисты рекомендуют замену резины , когда среднесуточная температура достигает +5-7°С и наблюдаются регулярные морозы. На Урале это обычно происходит в октябре, тогда как в Центральной России замена чаще необходима в ноябре. По закону зимние шины должны быть установлены до начала календарной зимы, то есть до 1 декабря», – указано в сообщении.

Согласно техрегламенту таможенного союза «О безопасности колесного транспортного средства», эксплуатация летней резины запрещена с декабря по февраль. По законодательству водители могут использовать как шипованные, так и нешипованные шины, при этом они должны иметь маркировку «M+S», «M&S» или «M S».

Минтранс сообщает, что в зимний период летние шины становятся жесткими из-за низких температур, что негативно сказывается на сцеплении с дорогой и увеличивает тормозной путь.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.