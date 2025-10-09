#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Россиянам дали четкий ответ на вопрос, когда менять летнюю резину

Минтранс РФ: менять летние шины на зимние нужно при температуре +5

Менять зимние шины необходимо вовремя в зависимости от погодных условий, при этом с первого декабря это требование становится обязательным, сообщает Минтранс России.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат
«Специалисты рекомендуют замену резины, когда среднесуточная температура достигает +5-7°С и наблюдаются регулярные морозы. На Урале это обычно происходит в октябре, тогда как в Центральной России замена чаще необходима в ноябре. По закону зимние шины должны быть установлены до начала календарной зимы, то есть до 1 декабря», – указано в сообщении.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Согласно техрегламенту таможенного союза «О безопасности колесного транспортного средства», эксплуатация летней резины запрещена с декабря по февраль. По законодательству водители могут использовать как шипованные, так и нешипованные шины, при этом они должны иметь маркировку «M+S», «M&S» или «M S».

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Минтранс сообщает, что в зимний период летние шины становятся жесткими из-за низких температур, что негативно сказывается на сцеплении с дорогой и увеличивает тормозной путь.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Минтранс России
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 386
09.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0