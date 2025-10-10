Кому нужно «переобуваться» раньше срока: ответ эксперта

Эксперт Хайцеэр: жителям пригородов стоит менять резину на зимнюю раньше срока

Смена летних шин на зимние рекомендуется, когда температура стабильно достигает +5 °С в течение дня.

Однако для жителей загородных районов стоит сделать это раньше, о чем рассказал в интервью вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что в таких местах температура может быть ниже, а также проходимость на проселочных дорогах оставляет желать лучшего.

Специалист подчеркнул, что летняя резина не справляется с низкими температурами, становясь жесткой и теряя сцепление с дорогой.

