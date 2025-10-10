#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Кому нужно «переобуваться» раньше срока: ответ эксперта

Эксперт Хайцеэр: жителям пригородов стоит менять резину на зимнюю раньше срока

Смена летних шин на зимние рекомендуется, когда температура стабильно достигает +5 °С в течение дня.

Рекомендуем
6 хитростей выбора зимних шин сезона 2025-2026

Однако для жителей загородных районов стоит сделать это раньше, о чем рассказал в интервью вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что в таких местах температура может быть ниже, а также проходимость на проселочных дорогах оставляет желать лучшего.

Специалист подчеркнул, что летняя резина не справляется с низкими температурами, становясь жесткой и теряя сцепление с дорогой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 198
10.10.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0