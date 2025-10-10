Смотрите на цифры: как не купить барахло вместо зимних шин

Эксперт «За рулем» рассказал, как найти зимние шины с наибольшим сроком службы

Близится пора «переобувки», в преддверии которой стоит вспомнить несколько важных нюансов, считает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Если покупаете новые зимние шины, то предстоит решить несколько вопросов: грузоподъемность и скоростной предел шин, их тип, размерность и так далее. Кажется, просто и само собой разумеется? Не спешите отвечать утвердительно и прочтите наш познавательный материал на эту тему. Тем более что названными нюансами дело не ограничивается. Например, что вы знаете о возрасте шин?

Дело в том, что даже новые покрышки на маршруте завод – склад – магазин уже сколько-то «прожили» – и иногда эти сроки могут быть очень значительными. Выглядеть такие шины будут как новые, а вот держать – не совсем!

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Еще один параметр, на который стоит внимательно смотреть, скорее важен для тех, кто покупает подержанные шины. Хотя и при покупке новых шин (особенно импортных) на него стоит обращать внимание. Это дата изготовления.

Со временем шины теряют свою эластичность, даже лежа на складах. Маркировка состоит из четырех цифр. Первые две обозначают неделю, вторые две – год.

Срок службы, например, летних шин обычно составляет 5-6 лет. Далее могут проявиться возрастные разрушения в виде микротрещин на протекторе или боковинах.

Для зимних шин вопрос возраста стоит не так остро ввиду большей мягкости самой резины. И, как следствие, они служат дольше. Но и тут есть ограничения. Покрышек, которым уже 9-10 лет, лучше избегать.

Все нюансы выбора зимних шин – в новой статье «За рулем»!