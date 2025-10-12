Популярный внедорожник Nissan вернулся в продажу в России: известна цена

Nissan Pathfinder нового поколения продают в России по цене от 4,25 млн рублей

В России цены на новые Nissan Pathfinder, произведенные совместным предприятием Dongfeng-Nissan в Китае, начинаются с 4,25 млн рублей.

Nissan Pathfinder

Именно столько стоит авто из ближайшей поставки от компании во Владивостоке.

Этот вариант будет оснащен богатой комплектацией, включающей кожаный салон, панорамную крышу, многозонный климат-контроль, систему кругового обзора и премиальную аудиосистему, а также 20-дюймовые колесные диски.

Кроме того, другая компания из Владивостока предлагает автомобиль за 4,3 млн рублей, а предложения от компаний из Москвы и Екатеринбурга варьируются в диапазоне от 4,605 до 5,359 млн рублей.

Интерьер Nissan Pathfinder

Что касается технических характеристик, все Nissan Pathfinder, доставленные из Китая, имеют одинаковые параметры: 2,0-литровый мотор мощностью 252 л.с., 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию и полный привод.