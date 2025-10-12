Экология
Самый популярный в России электромобиль получил наиболее доступную версию

Nissan анонсировала новый дешевый электромобиль Leaf B5

Компания Nissan презентовала новый доступный электромобиль Leaf B5, который станет младшей моделью по сравнению с недавно представленной версией Leaf B7.

Nissan Leaf
Nissan Leaf

Представители Nissan заявили, что новая модель призвана противостоять конкурентам на японском рынке. Планируется, что Leaf B5 с более доступной ценой выйдет в феврале 2026 года и будет оснащен аккумулятором меньшей емкости – 55 кВт·ч, что сделает его более приемлемым для покупателей.

На более старший Leaf B7 первые заказы можно будет сделать с 17 октября, а поставки ожидаются в январе 2026 года. Эта версия имеет аккумулятор на 78 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 702 км по циклу WLTC, а также быструю зарядку мощностью 150 кВт, позволяющую зарядить аккумулятор с 10% до 80% всего за 35 минут.

Интерьер Nissan Leaf
Интерьер Nissan Leaf
Третье поколение Leaf получило улучшенную систему управления энергопотреблением и терморегуляцию батареи и оснащено двойным 12,3-дюймовым дисплеем.

Версия B7 будет доступна в комплектациях X и G, с ценами от 34 до 39 тысяч долларов. В дальнейшем появится вариант Leaf B7 Autech по цене 42 тысячи долларов, а информация о стоимости Leaf B5 будет объявлена ближе к началу продаж.

Источник:  Electrek
Лежнин Роман
Фото:Nissan
12.10.2025 
Фото:Nissan
