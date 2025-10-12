Новейший Land Rover Discovery Sport появился у российских дилеров: известна цена

Рестайлинговые Land Rover Discovery Sport доступны в РФ по цене от 6 млн рублей

Несмотря на то, что компания Land Rover покинула российский рынок, обновленные модели кроссоверов Discovery Sport 2025 года уже представлены у российских дилеров, как официальных, так и мультибрендовых.

Land Rover Discovery Sport 2025

На сегодня самое низкое ценовое предложение составляет 5,99 млн рублей, что озвучивает дилерский центр «Моё» в Москве. В то же время самый дорогой экземпляр, выставленный на продажу в «Land Rover Ясенево», стоит 7,29 млн рублей.

Все доступные на российском рынке кроссоверы оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Интерьер Land Rover Discovery Sport 2025

Следует отметить, что рестайлинг Land Rover Discovery Sport произошел в 2020 году, и обновленная версия официально продавалась в России до 2022 года, когда концерн Jaguar Land Rover (JLR) ушел из страны. В начале 2023 года JLR объявила о приостановке работы сервисов на территории России.