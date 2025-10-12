Эффективна ли дошиповка зимних шин?

Эксперт Молодовский перечислил особенности и преимущества дошиповки зимних шин

Автомобильные шины дорожают с каждым годом все сильнее, и вопрос продления их ресурса ощущается все более остро.

Особенно это касается зимних шин. Потеря шипов – самая частая досадная причина для покупки нового комплекта. Можно ли как-то продлить ресурс шин? Набирает популярность процедура дошиповки. Однако она все еще малоизвестна и вызывает много вопросов у автомобилистов.

Эксперт Андрей Молодовский раскрыл технические особенности дошиповки зимних шин и рассказал о ее преимуществах.

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром»:

– Процедура дошиповки, безусловно, выгоднее, чем покупка даже одной новой шипованной шины. Главное, чтобы б/у-шина отвечала основным требованиям: когда протектор имеет глубину не менее 6 мм, а сама покрышка находится в эксплуатации не более 5 лет. И желательно не ждать, пока у шины обнаружится отсутствие более половины необходимого количества шипов.

Преимущества такой операции налицо:

- После дошиповки зимняя шина возвращает до 99,5% своих необходимых сцепных и тормозных свойств на зимних покрытиях, включая лёд.

- Это самый дешёвый способ вернуть покрышке надёжный зимний функционал. Расценки за установку ремонтного шипа невелики, т.е. даже дошиповка 4-х колёс не ударит по бюджету, в отличие от покупки новой шины, не говоря уже о целом комплекте. Особенно, если проверять состояние шипов в протекторе ежесезонно, и в случае необходимости дошиповывать по 5-10 «гвоздей» на шину, пока потери не стали гораздо больше.

Важно понимать, что ремонтные шипы, применяемые при такой процедуре, отличаются от родных заводских. Ремонтный шип имеет, как правило, круглую форму сечения, и основание нижнего фланца корпуса у него обычно больше, чем у фирменных заводских: 12 мм в диаметре против 6-8 мм соответственно. Это необходимо для более надёжной фиксации в основании шипуемого отверстия. А по высоте ремонтные шипы бывают разными: от 7 до 11 мм в длину.

Крепкая фиксация ремонтного шипа в гнезде обеспечивается ещё и благодаря тому, что на его металлическом корпусе имеется своеобразная «юбка» из износостойкого полимера (или пластика). Эта втулка позволяет шипу со временем «врастать» в резиновую смесь протектора, заполняя пустоты в разбитом отверстии за счёт расширения структуры материала.

Качественно проведённая дошиповка помогает шинам и бюджетного, и премиального сегмента вернуть бóльшую часть потерянных характеристик. Нужно лишь подобрать правильный размер ремонтных шипов в зависимости от износа протектора. Кстати, автовладельцы всё чаще производят эту процедуру самостоятельно при наличии под рукой необходимого инструмента.