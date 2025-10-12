#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Эффективна ли дошиповка зимних шин?

Эксперт Молодовский перечислил особенности и преимущества дошиповки зимних шин

Автомобильные шины дорожают с каждым годом все сильнее, и вопрос продления их ресурса ощущается все более остро.

Вау-дизайн, цена от 2,45 млн — чего не хватает этому «китайцу» до идеала

Особенно это касается зимних шин. Потеря шипов – самая частая досадная причина для покупки нового комплекта. Можно ли как-то продлить ресурс шин? Набирает популярность процедура дошиповки. Однако она все еще малоизвестна и вызывает много вопросов у автомобилистов.

Эксперт Андрей Молодовский раскрыл технические особенности дошиповки зимних шин и рассказал о ее преимуществах.

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром»:

– Процедура дошиповки, безусловно, выгоднее, чем покупка даже одной новой шипованной шины. Главное, чтобы б/у-шина отвечала основным требованиям: когда протектор имеет глубину не менее 6 мм, а сама покрышка находится в эксплуатации не более 5 лет. И желательно не ждать, пока у шины обнаружится отсутствие более половины необходимого количества шипов.

Преимущества такой операции налицо:
- После дошиповки зимняя шина возвращает до 99,5% своих необходимых сцепных и тормозных свойств на зимних покрытиях, включая лёд.
- Это самый дешёвый способ вернуть покрышке надёжный зимний функционал. Расценки за установку ремонтного шипа невелики, т.е. даже дошиповка 4-х колёс не ударит по бюджету, в отличие от покупки новой шины, не говоря уже о целом комплекте. Особенно, если проверять состояние шипов в протекторе ежесезонно, и в случае необходимости дошиповывать по 5-10 «гвоздей» на шину, пока потери не стали гораздо больше.

Важно понимать, что ремонтные шипы, применяемые при такой процедуре, отличаются от родных заводских. Ремонтный шип имеет, как правило, круглую форму сечения, и основание нижнего фланца корпуса у него обычно больше, чем у фирменных заводских: 12 мм в диаметре против 6-8 мм соответственно. Это необходимо для более надёжной фиксации в основании шипуемого отверстия. А по высоте ремонтные шипы бывают разными: от 7 до 11 мм в длину.

Крепкая фиксация ремонтного шипа в гнезде обеспечивается ещё и благодаря тому, что на его металлическом корпусе имеется своеобразная «юбка» из износостойкого полимера (или пластика). Эта втулка позволяет шипу со временем «врастать» в резиновую смесь протектора, заполняя пустоты в разбитом отверстии за счёт расширения структуры материала.

Качественно проведённая дошиповка помогает шинам и бюджетного, и премиального сегмента вернуть бóльшую часть потерянных характеристик. Нужно лишь подобрать правильный размер ремонтных шипов в зависимости от износа протектора. Кстати, автовладельцы всё чаще производят эту процедуру самостоятельно при наличии под рукой необходимого инструмента.

Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
12.10.2025 
Фото:АГН Москва
