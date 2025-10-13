#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
24 октября
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
24 октября
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

В Россию привезли семейную надежную Тойоту по адекватной цене

Продажи компактвэнов Toyota Veloz стартовали в РФ с ценой от 2,9 млн рублей

На российском рынке появилась новая доступная альтернатива семиместным автомобилям Geely и Chery — трехрядный компактвэн Toyota Veloz, который поставляется в страну по параллельному импорту. Его стоимость на одном из классифайдов начинается с 2,9 миллионов рублей.

Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max в прошлогодних комплектациях стоит минимум 3 040 000 рублей. Geely Okavango 2024 года оценивается от 3 642 990 рублей, а Jetour X90 Plus в семиместном варианте стоит 3 969 900 рублей.

Toyota Veloz можно заказать за 2 894 220 рублей во Владивостоке. Это ориентировочная цена на модель в комплектации GX, в которую входят тканевый салон, кожаный мульти-руль, цифровая «приборка», медиасистема с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, однозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз и бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки.

Toyota Veloz
Аналогичный автомобиль можно заказать в Воронеже за 2 950 000 рублей, в Перми и Сыктывкаре за примерно 3 100 000 рублей.

В Набережных Челнах новый Veloz доступен за ту же цену с уже уплаченным утилизационным сбором. Самая высокая цена составляет 3 500 000 рублей за богатую комплектацию от частного продавца из Самары, которая включает светодиодные фары, датчик света и камеру заднего вида.

Все версии Toyota Veloz оснащены 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 106 лошадиных сил и работают в сочетании с бесступенчатым вариатором. Привод у автомобиля передний, а средний расход топлива составляет 5-7 литров на 100 километров.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Toyota
13.10.2025 
