В Россию привезли семейную надежную Тойоту по адекватной цене

Продажи компактвэнов Toyota Veloz стартовали в РФ с ценой от 2,9 млн рублей

На российском рынке появилась новая доступная альтернатива семиместным автомобилям Geely и Chery — трехрядный компактвэн Toyota Veloz, который поставляется в страну по параллельному импорту. Его стоимость на одном из классифайдов начинается с 2,9 миллионов рублей.

Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max в прошлогодних комплектациях стоит минимум 3 040 000 рублей. Geely Okavango 2024 года оценивается от 3 642 990 рублей, а Jetour X90 Plus в семиместном варианте стоит 3 969 900 рублей.

Toyota Veloz можно заказать за 2 894 220 рублей во Владивостоке. Это ориентировочная цена на модель в комплектации GX, в которую входят тканевый салон, кожаный мульти-руль, цифровая «приборка», медиасистема с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, однозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз и бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки.

Toyota Veloz

Аналогичный автомобиль можно заказать в Воронеже за 2 950 000 рублей, в Перми и Сыктывкаре за примерно 3 100 000 рублей.

В Набережных Челнах новый Veloz доступен за ту же цену с уже уплаченным утилизационным сбором. Самая высокая цена составляет 3 500 000 рублей за богатую комплектацию от частного продавца из Самары, которая включает светодиодные фары, датчик света и камеру заднего вида.

Все версии Toyota Veloz оснащены 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 106 лошадиных сил и работают в сочетании с бесступенчатым вариатором. Привод у автомобиля передний, а средний расход топлива составляет 5-7 литров на 100 километров.