24 октября
Новая Веста и копия Geely сравнялись в цене: сколько они стоят

В Белоруссии начались продажи Lada Vesta и Belgee S50 по одинаковым ценам

В Республике Беларусь цены на автомобили Lada Vesta и Belgee S50 практически выровнялись, разница между данными седанами составила менее 20 тысяч рублей.

Lada Vesta
Lada Vesta

Белорусские дилеры Lada уменьшили стоимость Vesta: с учетом скидки базовую версию теперь можно купить за 48 900 белорусских рублей (около 1,33 млн российских), в то время как ранее цена составляла 50 700 белорусских рублей (1,37 млн российских).

В ответ дилеры Belgee скорректировали цены на свой седан S50, который является копией Geely Emgrand, установив новую цену в 49 900 белорусских рублей (примерно 1,35 млн).

Belgee S50
Belgee S50

Belgee S50 был официально представлен на российском рынке с сентября 2025 года, его стоимость начинается от 1,85 млн рублей.

Что касается ценового диапазона Lada Vesta в России, он составляет от 1,24 до 1,96 млн рублей. При этом Lada Vesta также предлагает кросс-версии и универсал, что увеличивает ее конкурентные преимущества.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Quto
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Belgee | «За рулем»
13.10.2025 
