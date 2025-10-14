Поломка этой небольшой детали может «убить» двигатель

110km: в современных авто клапан PCV играет ключевую роль в работе мотора

Клапан PCV отвечает за удаление избыточных газов из картера автомобиля, что помогает поддерживать оптимальное давление и защищает масло от загрязнения. Тем не менее, поломка этого клапана может привести к серьезным последствиям.

При выходе PCV из строя страдает система вентиляции картера. В двигатель начинает поступать избыточное давление, что может вызвать утечки масла через сальники и прокладки.

Водитель может заметить масляные пятна под машиной или увеличение расхода масла. Более того, неправильная работа клапана может привести к образованию отложений в моторе, ухудшающих смазку и увеличивающих износ элементов.

Еще одним тревожным признаком является нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Автомобиль может «троить», обороты могут колебаться, и иногда мотор даже глохнет. Это происходит из-за того, что неисправный PCV нарушает баланс топливовоздушной смеси, вызывая неравномерную работу двигателя. В некоторых ситуациях загорается индикатор «Check Engine», а при диагностике обнаруживаются ошибки, связанные с системой вентиляции картера.

Игнорирование проблемы может привести к более серьезным последствиям. Загрязняется дроссельная заслонка, каналы впуска забиваются, а масло теряет свою эффективность. В результате возрастает риск капитального ремонта двигателя, который обойдется значительно дороже, чем простая замена клапана PCV. Поэтому опытные автомобилисты советуют регулярно проверять этот компонент и не медлить с его заменой при первых признаках неисправности.

