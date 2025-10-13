Доступный внедорожный кроссовер обновился: что изменилось

Haval H3 получил Яндекс Авто и обновление ПО «по воздуху» в России

Кроссовер Haval H3 получит ряд важных обновлений для российского рынка, о чем сообщила пресс-служба бренда. Теперь у автомобиля будет четыре комплектации вместо трех, как было ранее.

В продаже появятся две версии с передним приводом – Elite и Premium, их стоимость составит 2 549 000 и 2 649 000 рублей соответственно. Также будут предложены две модификации с полным приводом – Premium и Tech+ по цене 2 899 000 и 3 199 000 рублей. Ранее полноприводные версии были доступны только в максимальной комплектации Tech+.

Кроме того, кроссовер оснастят сервисами от «Яндекса», которые включают навигатор, музыкальные и книжные сервисы, а также возможность голосового управления более чем 150 функциями автомобиля. Это позволит, например, управлять климат-контролем или активировать камеры кругового обзора с помощью голоса.

Haval H3

Также у Haval H3 появится возможность обновления программного обеспечения «по воздуху» через Wi-Fi или мобильную сеть. Дата начала продаж обновленной модели 2025 года пока не озвучена.

Интерьер Haval H3

Начиная с мая 2024 года Haval H3 официально продается в России. Это компактный кроссовер с размерами 4520/1875/1745 мм и колесной базой 2710 мм, что аналогично ушедшему с российского рынка Volkswagen Tiguan. С осени 2024 года сборка этого автомобиля будет осуществляться на заводе Haval в Тульской области.

