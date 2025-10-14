#
В России запускают новую сеть премиальных станций техобслуживания авто

Первая станция технического обслуживания «G-Energy Service РОЛЬФ» открылась в Самаре.

Ее создателями стали один из лидеров в сфере производства моторных масел «Газпромнефть – смазочные материалы» и автодилер с многолетним опытом РОЛЬФ. Компании планируют создать более 100 автосервисов премиум-класса для проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей по всей стране. Они отмечают, что основные преимущества – качественные моторные масла, оригинальные детали и профессиональные специалисты.

Помимо замены масла и технических жидкостей, на станциях доступны экспресс-диагностика, шиномонтаж, мелкий ремонт и установка аккумуляторов. Персонал каждого сервиса проходит строгий отбор и обучение по программам, основанным на многолетнем опыте двух компаний-партнеров.


В премиальных автосервисах будет применяться предиктивный подход к техническому обслуживанию автомобилей, который позволяет предотвращать серьезные поломки, снижать затраты на ремонт и сохранять рыночную стоимость автомобиля. Это стало возможным благодаря цифровому решению «Газпром нефти» на основе технологии искусственного интеллекта G-Lab. Система за несколько минут анализирует состав работающего масла и оценивает техническое состояние агрегатов.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец считает данный проект уникальным для России.

«Это первая сеть СТО, созданная двумя лидерами в сфере технического обслуживания автомобилей. У «Газпромнефть-СМ» уже есть два больших и успешных проекта в данном направлении – сеть G-Profi Expert Center, которая насчитывает 40 экспертных центров для диагностики промышленного оборудования, транспорта и более 200 собственных автосервисов G-Energy Service», – отметил он.

Генеральный директор РОЛЬФ Светлана Виноградова, в свою очередь, отметила, что одна из глобальных целей проекта – повышение безопасности на российских дорогах.

«Безопасность на дорогах начинается с профессионального сервиса. Мы создаем инфраструктуру, которая объединяет стандарты качества, цифровые решения и гарантию результата», – подчеркнула она.


14.10.2025 
