Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Сроки нового утильсбора сдвинут

Мантуров поручил пересмотреть сроки нового утильсбора из-за очередей на границе

Правительство РФ рассматривает возможность отсрочки введения нового порядка расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, который должен был стартовать с 1 ноября 2025 года.

Рекомендуем
Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

Соответствующее поручение первый вице-премьер Денис Мантуров дал Минпромторгу после обращения организации «Деловая Россия».

Бизнес-сообщество обратило внимание властей на то, что покупатели, столкнувшись с огромными очередями на границе, могут физически не успеть завершить все таможенные процедуры для своих иномарок до вступления новых правил в силу.

Причиной ажиотажа стал разработанный Минпромторгом проект, который вводит прогрессивную шкалу расчета утильсбора в зависимости от мощности двигателя. Несмотря на сохранение льгот для машин мощностью до 160 л.с., сам проект спровоцировал волну досрочных покупок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Это создало нагрузку на пограничные пункты пропуска, увеличив сроки доставки автомобилей на несколько недель. Чтобы защитить интересы граждан, рассматриваются варианты расширения переходного периода.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Ставки никто не меняет – но, возможно, будет отсрочка введения новых ставок или некий переходный период. Есть три основных варианта: оформить по старым ставкам всех покупателей, кто успел ввезти свои машины на территорию России до 1 ноября; оформить по старым ставкам всех покупателей, кто успел приобрести свои машины до 1 ноября; сдвинуть на месяц-два введение новых ставок.

Во втором случае сделку можно заключить хоть 31 октября – и протащить тачку под льготный утильсбор.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1397
14.10.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0