HONGQI HS3 удостоен премии «Внедорожник года в России 2025»

HONGQI HS3 признали лучшим в номинации «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы».

В 2025 году на премии «Внедорожник года в России 2025» было представлено рекордное количество новых моделей.

Ведущие эксперты, профильные журналисты и автоблогеры в составе жюри двадцатой профессиональной премии в сегменте SUV отметили дизайн, ходовые качества, отделку, оснащение и безопасность Хончи HS3.

Премиум-кроссовер HS3 — одна из наиболее популярных моделей бренда HONGQI («Хончи», с кит. — «Красное знамя») и на родине, и в России. Из опций комфорта уже в «базе» — двухзонный климат-контроль, электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях, беспроводное зарядное устройство и аудиосистема из восьми динамиков.

С точки зрения функциональности — есть круговой обзор, цифровая приборная панель и центральный дисплей медиасистемы, панорамный люк и электропривод багажной двери. Предусмотрены подогрев передних и задних сидений, обогрев наружных зеркал.

У HONGQI HS3 усиленная силовая структура кузова, состоящего на 64% из высокопрочной стали, и шесть подушек безопасности. В наборе интеллектуальных ассистентов вождения — система автоматического экстренного торможения, контроль слепых зон, мониторинг состояния водителя и другие системы, которых ожидаешь от современного автомобиля.

Базовая моноприводная комплектация Comfort оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л. с. и крутящим моментом 252 Н·м. С ним в паре работает 7-ступенчатый «робот».

Примечательно, что HONGQI HS3 есть и в полноприводном исполнении — в комплектации Deluxe, с 2-литровым турбированным двигателем (245 л. с., 350 Н·м) в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

В России кроссовер – лауреат премии «Внедорожник года» доступен у официальных представителей автобренда. В Петербурге — в дилерском центре HONGQI АВАНГАРД по адресу Приморский пр, д. 54, к. 3.

Стоимость HONGQI HS3 начинается от 2.69 млн рублей. Подробнее о модели и комплектациях — на hongqi-avangard.ru

Реклама|ООО «АВАНГАРД», ИНН 7813167880|erid F7NfYUJCUneTSyCbMw9j

