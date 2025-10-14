Склады дилеров до сих пор заполнены новыми авто прошлых лет выпуска

Аналитик Целиков: Дилеры все еще не сняли с продажи прошлогодние автомобили

По данным на конец трех кварталов 2025 года, в России было зарегистрировано 896 тысяч новых легковых автомобилей. В то же время производство автомобилей на российских заводах составило 568 тысяч единиц, а объем импорта достиг 240,5 тысячи.

Учитывая незначительный экспорт и специальный учет, общее количество автомобилей на складах сократилось примерно на 100 тысяч, что привело к оставшемуся количеству в 400 тысяч автомобилей, сообщил аналитик Сергей Целиков.

Он напомнил, что в начале года общий сток у дистрибьюторов и дилеров оценивался в 500 тысяч автомобилей. При этом примерно 25% от общего объема запасов составляют автомобили предыдущих лет выпуска.

