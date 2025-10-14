#
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Склады дилеров до сих пор заполнены новыми авто прошлых лет выпуска

Аналитик Целиков: Дилеры все еще не сняли с продажи прошлогодние автомобили

По данным на конец трех кварталов 2025 года, в России было зарегистрировано 896 тысяч новых легковых автомобилей. В то же время производство автомобилей на российских заводах составило 568 тысяч единиц, а объем импорта достиг 240,5 тысячи.

ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

Учитывая незначительный экспорт и специальный учет, общее количество автомобилей на складах сократилось примерно на 100 тысяч, что привело к оставшемуся количеству в 400 тысяч автомобилей, сообщил аналитик Сергей Целиков.

Он напомнил, что в начале года общий сток у дистрибьюторов и дилеров оценивался в 500 тысяч автомобилей. При этом примерно 25% от общего объема запасов составляют автомобили предыдущих лет выпуска.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
14.10.2025 
