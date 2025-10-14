#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Вот каким будет новый Mercedes-Benz S-Class

Компания Mercedes-Benz показала новый S-Class в кузове купе

Горден Вагенер, возглавляющий дизайнерский отдел Mercedes-Benz, представил первый тизер концепта свежей модели, которая, по всей вероятности, будет выполнена в кузове купе.

Издание предполагает, что этот автомобиль станет преемником купе S-Class. Вагенер охарактеризовал новинку как «воплощение будущего».

На опубликованных фотографиях видно, что модель оснастят всеми современными атрибутами Mercedes, включая новую фирменную решетку радиатора и фары со светодиодами в виде трехлучевой звезды. Также компания представила некоторые детали интерьера, такие как бархатные элементы и, предположительно, овальные дефлекторы кондиционера.

Купе Mercedes-Benz S-Class производилось в последнем поколении с маркировкой W222 и продавалось до 2020 года.

Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class
Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

