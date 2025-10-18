#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
МАЗ начал опытную эксплуатацию нового тягача — подробности!

Минский автозавод передал в адрес «Газпром гелий сервис» тягач МАЗ-54А02N

Новейший седельный тягач МАЗ-54А02N пошел в опытную эксплуатацию – завод передал такой грузовик в адрес «Газпром гелий сервис».

Тягач принадлежит к обновленному в прошлом году семейству минских машин, а особенность именно МАЗ-54А02N в том, что его двигатель работает на СПГ, сжиженном природном газе, он же LNG – Liquified Natural Gas. Такую модификацию МАЗ показал в мае 2025 года, заявив, что криогенные баки общей емкостью 930 литров обеспечивают бездренажное хранение газа около 7 дней и запас хода на одной заправке около 1400 км.

Правда, для «боевого» варианта, отправляющегося в опытную эксплуатацию, запас хода указан поскромнее – до 1140 км при том же объеме криобаков.

На заводе говорят, что использование топливных СПГ-баков (в сравнении с КПГ-баллонами) позволяет увеличить нагрузку на седельное сцепное устройство до 10 тонн. Особенности машины: 12-ступенчатая роботизированная коробка, гипоидный мост производства МАЗ (способствует экономии газа) и дисковые тормоза «по кругу». Переданный на опытную эксплуатацию тягач предназначен для перевозки опасных грузов (ДОПОГ) и отличается высокой безопасностью и комфортом, сообщает пресс-служба МАЗа.

Источник:  пресс-служба МАЗ
Иннокентий Кишкурно
18.10.2025 
