Мощный полноприводный лифтбек обновился: его скоро привезут в РФ

Обновленный Zeekr 001 появится в продаже в России по цене 5 086 000 рублей

В процессе рестайлинга популярная модель китайского производителя стала более актуальной по внешнему виду, а интерьер получил новую медиасистему, качественные материалы отделки и 16-дюймовый дисплей с разрешением 3,5К. Панорамная крыша теперь оснащена функцией «звездного неба».

Кроме того, электросистема обновилась до современной 900-вольтовой архитектуры, заменившей предыдущую 800-вольтовую.

Полноприводная версия имеет два электромотора общей мощностью 925 л.с., однако в ПТС указано, что моторы дают чуть более 250 л.с. Оснащенный литий-железо-фосфатной батареей на 95 кВт·ч, автомобиль способен проехать 710 км по циклу CLTC.

Цена на такой автомобиль составит 5 086 000 рублей. По информации редакции Quto, крупный российский дилер, специализирующийся на продаже китайских моделей, намерен привезти эти машины и уже принимает предзаказы.

Zeekr 001 2025

Также доступны версии с аккумулятором от производителя CATL емкостью 103 кВт·ч; цена таких автомобилей стартует от 5 527 000 рублей. Модель в максимальной комплектации будет стоить 5 957 000 рублей.

Zeekr 001 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.