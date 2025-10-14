Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Мощный полноприводный лифтбек обновился: его скоро привезут в РФ

Обновленный Zeekr 001 появится в продаже в России по цене 5 086 000 рублей

В процессе рестайлинга популярная модель китайского производителя стала более актуальной по внешнему виду, а интерьер получил новую медиасистему, качественные материалы отделки и 16-дюймовый дисплей с разрешением 3,5К. Панорамная крыша теперь оснащена функцией «звездного неба».

Рекомендуем
ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

Кроме того, электросистема обновилась до современной 900-вольтовой архитектуры, заменившей предыдущую 800-вольтовую.

Полноприводная версия имеет два электромотора общей мощностью 925 л.с., однако в ПТС указано, что моторы дают чуть более 250 л.с. Оснащенный литий-железо-фосфатной батареей на 95 кВт·ч, автомобиль способен проехать 710 км по циклу CLTC.

Цена на такой автомобиль составит 5 086 000 рублей. По информации редакции Quto, крупный российский дилер, специализирующийся на продаже китайских моделей, намерен привезти эти машины и уже принимает предзаказы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Zeekr 001 2025
Zeekr 001 2025

Также доступны версии с аккумулятором от производителя CATL емкостью 103 кВт·ч; цена таких автомобилей стартует от 5 527 000 рублей. Модель в максимальной комплектации будет стоить 5 957 000 рублей.

Zeekr 001 2025
Zeekr 001 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
Источник:  Quto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Zeekr
Количество просмотров 414
14.10.2025 
Фото:Zeekr
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв