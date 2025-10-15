Экология
Эти автомобили не подорожают из-за нового утильсбора

BMW, Audi и Skoda, которые не подорожают из-за утильсбора: модели и цены

Правительство России готовит измененный порядок расчета утилизационного сбора.

По экспертным оценкам, данная мера может привести к значительному увеличению цен на легковые автомобили иностранного производства. В первую очередь это коснется автомобилей, ввезенных путем параллельного импорта.

Тем не менее, некоторые модели с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил могут избежать значительного повышения цен.

Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR

Согласно информации от Autonews, это касается, например, таких автомобилей, как Skoda Superb (от 3,1 миллиона рублей), Volkswagen Tharu XR (от 3,4 млн руб.), Volkswagen Golf (от 3,9 млн руб.), Renault Duster (от 4,3 млн руб.), Citroen C4 (от 4,4 млн руб., по предзаказу), Skoda Karoq (от 4,5 млн руб.), Audi A3 (от 5 млн руб.), BMW X1 (от 5,4 млн руб., по предзаказу) и Mini Hatch C (от 5,7 млн руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Skoda Superb
Volkswagen Golf
Volkswagen Tharu XR

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
15.10.2025 
