Внедорожник российской сборки с 8-ступенчатым автоматом уже в продаже

Пикапы JAC T9 из Ульяновска начали появляться у дилеров

На российском рынке началось производство пикапа JAC T9, и первый экземпляр отечественной сборки уже представлен в одном из дилерских центров. Представитель автосалона отметил, что производитель локализованного пикапа – компания «Автомобильные индустриальные технологии», входящая в группу компаний «Соллерс».

Он также добавил, что внешний вид российских автомобилей идентичен моделям, привезенным из Китая, и стоимость остается одинаковой, независимо от страны производства.

Хотя компания JAC официально не объявила о начале сборки T9 в России, в начале года уже были анонсированы такие планы. В сентябре губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о первой отгрузке пикапов Sollers ST9 на Ульяновском автозаводе.

Модель ST9 основана на JAC T9, а её продажи стартовали в начале октября с ценами от 3,5 до 3,58 миллиона рублей.

JAC T9

