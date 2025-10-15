#
Российские власти высказались об отсрочке локализации машин такси

Алиханов: Закон о локализации автомобилей такси переносить не будут

Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что переноса вступления в силу закона о локализации автомобилей такси не будет. Он пояснил, что закон был принят недавно и еще не вступил в силу, поэтому нет оснований обсуждать перенос сроков.

На днях Алиханову было поручено отложить введение новой методики расчета утильсбора, и срок вступления в силу новых правил перенесли на месяц – теперь это 1 декабря текущего года.

Также обсуждался вариант переноса закона о локализации такси, особенно в отношении самозанятых водителей на личных автомобилях. Однако с 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон о локализации.

Новые правила подразумевают, что автомобили могут попасть в реестр такси, если выполняется одно из условий: общий балл локализации соответствует установленному правительством значению (3,2 тыс. баллов) или авто произведено по специальному инвестиционному контракту в указанный срок. Тем не менее, закон не будет распространяться на такси в Калининградской области, Сибири и на Дальнем Востоке, но это временные исключения.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Валерий Шарифулин
15.10.2025 
