В трех регионах России готовят повышение транспортного налога

Рост транспортного налога губернаторы объясняют повышением благосостояния граждан

Власти нескольких российских регионов, включая Новосибирскую и Оренбургскую области, а также Красноярский край, инициировали изменения в налоговое законодательство.

На рассмотрение местных парламентов внесены законопроекты, предполагающие увеличение ставок по транспортному налогу. Поскольку этот сбор полностью относится к компетенции субъектов федерации, регионы имеют право на его корректировку в установленных Налоговым кодексом рамках.

Ожидается, что эти меры принесут значительные дополнительные средства в казну региона. Так, Новосибирская область планирует пополнить бюджет на 219,6 миллиона рублей, Красноярский край – на 334,8 миллиона, а Оренбургская область с 2027 года рассчитывает на ежегодный прирост поступлений в размере порядка 534,8 миллиона рублей.

Обосновывая необходимость изменений, главы регионов приводят различные аргументы. Например, губернатор Красноярского края Михаил Котюков обратил внимание на то, что за последние десять лет среднедушевой доход населения вырос в два раза.

На примере Оренбургской области можно увидеть, как будет меняться налоговая сетка. Сейчас в регионе действуют одни из самых низких ставок в Приволжском федеральном округе для маломощных автомобилей до 100 лошадиных сил, по которым владельцы вообще не платят сбор. В случае одобрения инициативы губернатора для этой категории транспорта будет установлена ставка в 7 рублей с каждой силы. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. плата повысится с 15 до 20 рублей. При этом для более мощных легковых машин ставки сохранятся на прежнем уровне.

Источник:  «Ведомости»
Алексеева Елена
Фото:Антон Вергун/ТАСС
16.10.2025 
Фото:Антон Вергун/ТАСС
