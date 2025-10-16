Некачественный бензин: у заправок появился опасный способ «экономить»

Юрий Валько: АЗС не могут дальше повышать цены, поэтому разбавляют бензин

Российские автозаправочные станции все чаще продают некачественный бензин, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Он связывает эту тенденцию с тем, что производители топлива начали массово экономить на качестве, потому что просто не могут дальше повышать цены. Иными словами: топливо остается «в пределах нормы» по цене, но его свойства уже не соответствуют стандартам. Ситуация развивается на фоне сообщений о проблемах с двигателями у автомобилей Geely.

Источник со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что в Geely связали проблему с уровнем оксидантов в российском бензине, к которому китайские моторы не адаптированы. Валько отмечает, что это может быть причиной неполадок, но подчеркивает, что доказательств в данном случае нет.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию», – отметил эксперт.

Кроме того, он выразил сомнения в том, что намерение производителя перепрошить ПО на кроссоверах Geely Monjaro будет успешным – по мнению эксперта, помочь может скорее способность автомобиля сжигать бензин более низкого качества, например АИ-92. Но кардинальное решение, которое может серьезно повлиять на ситуацию в целом – единственное, считает Юрий Валько: ужесточение контроля за качеством бензина на АЗС со стороны ответственных органов.