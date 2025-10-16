#
Некачественный бензин: у заправок появился опасный способ «экономить»

Юрий Валько: АЗС не могут дальше повышать цены, поэтому разбавляют бензин

Российские автозаправочные станции все чаще продают некачественный бензин, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

Он связывает эту тенденцию с тем, что производители топлива начали массово экономить на качестве, потому что просто не могут дальше повышать цены. Иными словами: топливо остается «в пределах нормы» по цене, но его свойства уже не соответствуют стандартам. Ситуация развивается на фоне сообщений о проблемах с двигателями у автомобилей Geely.

Источник со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что в Geely связали проблему с уровнем оксидантов в российском бензине, к которому китайские моторы не адаптированы. Валько отмечает, что это может быть причиной неполадок, но подчеркивает, что доказательств в данном случае нет.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию», – отметил эксперт.

Кроме того, он выразил сомнения в том, что намерение производителя перепрошить ПО на кроссоверах Geely Monjaro будет успешным – по мнению эксперта, помочь может скорее способность автомобиля сжигать бензин более низкого качества, например АИ-92. Но кардинальное решение, которое может серьезно повлиять на ситуацию в целом – единственное, считает Юрий Валько: ужесточение контроля за качеством бензина на АЗС со стороны ответственных органов.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
16.10.2025 
Фото:freepik / freepik
