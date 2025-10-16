Самый надежный автомобиль в мире продают в России: известна цена

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 10 млн рублей

На российском рынке появилась новая Toyota Sequoia – крупный внедорожник, который продается по цене от 10 000 000 рублей, по параллельному импорту. Эти машины славятся своей долговечностью и регулярно входят в списки самых надежных SUV в мире.

Наилучшие предложения можно найти на Дальнем Востоке. Так, компания из Владивостока предлагает доставку новой Sequoia в комплектации SR5 за эту сумму. Эта версия включает кожаный салон, люк, систему акустики с восемью динамиками, цифровую панель приборов и большой мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В Москве можно приобрести данную модель из наличия в комплектации Limited за 11 290 000 рублей, что включает все налоги и сборы, а также защитную пленку для кузова. Limited оснащен кожаным салоном с перфорацией, мультимедийной системой с сенсорным экраном, климат-контролем, системой кругового обзора и многими другими функциями.

Toyota Sequoia

Автомобиль в комплектации TRD Pro за 11 500 000 рублей предлагают привезти в Хабаровске, а за 12 990 000 рублей в Москве из наличия продают внедорожник в исполнении Capstone на 22-дюймовых колесах, с выдвижными подножками и премиальной акустической системой JBL с 12 динамиками.

В Москве минимальная цена на Sequoia в исполнении TRD Pro составляет 13 660 000 рублей, в то время как лучше оснащенная версия обойдется примерно в 17 000 000 рублей. У этой модификации есть защитные накладки на днище, двойная выхлопная система с черными насадками и уникальная отделка интерьера.

Toyota Sequoia

Все Toyota Sequoia комплектуются гибридной установкой i-Force Max, которая сочетает 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотором, выдающим в общей сложности 437 лошадиных сил и крутящий момент 790 Нм. Трансмиссия представлена 10-ступенчатым автоматом, привод – полный.

