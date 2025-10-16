#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Самый надежный автомобиль в мире продают в России: известна цена

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 10 млн рублей

На российском рынке появилась новая Toyota Sequoia – крупный внедорожник, который продается по цене от 10 000 000 рублей, по параллельному импорту. Эти машины славятся своей долговечностью и регулярно входят в списки самых надежных SUV в мире.

Рекомендуем
Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Наилучшие предложения можно найти на Дальнем Востоке. Так, компания из Владивостока предлагает доставку новой Sequoia в комплектации SR5 за эту сумму. Эта версия включает кожаный салон, люк, систему акустики с восемью динамиками, цифровую панель приборов и большой мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В Москве можно приобрести данную модель из наличия в комплектации Limited за 11 290 000 рублей, что включает все налоги и сборы, а также защитную пленку для кузова. Limited оснащен кожаным салоном с перфорацией, мультимедийной системой с сенсорным экраном, климат-контролем, системой кругового обзора и многими другими функциями.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобиль в комплектации TRD Pro за 11 500 000 рублей предлагают привезти в Хабаровске, а за 12 990 000 рублей в Москве из наличия продают внедорожник в исполнении Capstone на 22-дюймовых колесах, с выдвижными подножками и премиальной акустической системой JBL с 12 динамиками.

В Москве минимальная цена на Sequoia в исполнении TRD Pro составляет 13 660 000 рублей, в то время как лучше оснащенная версия обойдется примерно в 17 000 000 рублей. У этой модификации есть защитные накладки на днище, двойная выхлопная система с черными насадками и уникальная отделка интерьера.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Все Toyota Sequoia комплектуются гибридной установкой i-Force Max, которая сочетает 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотором, выдающим в общей сложности 437 лошадиных сил и крутящий момент 790 Нм. Трансмиссия представлена 10-ступенчатым автоматом, привод – полный.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 6065
16.10.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0