Запотевшие стекла: как победить туман в машине

Эксперты объяснили, почему зимой в машине чаще запотевают стекла

С первыми холодами запотевшие стекла в машине превращают поездку в стресс.

Все это – образовавшийся конденсат от встречи теплого воздуха салона с ледяным стеклом. Влагу мы приносим на одежде и обуви, а усугубляется проблема засоренным салонным фильтром и включенным режимом рециркуляции, который запирает ее внутри, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Если стекла уже запотели, включите обогрев стекол и кондиционер на максимальный обдув. Кондиционер, даже зимой, эффективно сушит воздух. Хотя в большинстве автомобилей он не включится при температуре ниже примерно -5°C. Затем переключитесь на приток воздуха с улицы и ненадолго приоткройте окна. Этот способ быстро выровняет климат в салоне и очистит стекла.

Для долговременного решения проблемы следите за чистотой стекол изнутри (даже тонкий слой пыли и жира притягивает влагу), вовремя меняйте салонный фильтр и не оставляйте в машине мокрые вещи. Используйте антизапотеватели, поставьте влагопоглотитель – подойдут специальные пакеты с силикагелем Эти простые привычки помогут встречать холодный день с идеально прозрачными стеклами.

16.10.2025 
