В России прошла регистрация новой автомобильной марки
АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut, соответствующая информация появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Это название может быть использовано для продаж автомобилей, их комплектующих, а также мультимедийных систем.
Однако регистрация не означает, что АВТОВАЗ скоро запустит автомобиль под названием Lada Salut.
Весной 2024 года компания также зарегистрировала целый ряд новых потенциальных названий, среди которых Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.
На данный момент лишь название Azimut перешло в стадию реального производства и станет первым кроссовером АВТОВАЗа, запланированным к выпуску в 2026 году.
