В России прошла регистрация новой автомобильной марки

АВТОВАЗ зарегистрировал название для автомобиля Lada Salut

АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut, соответствующая информация появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Логотип Lada Salut
Логотип Lada Salut

Это название может быть использовано для продаж автомобилей, их комплектующих, а также мультимедийных систем.

Однако регистрация не означает, что АВТОВАЗ скоро запустит автомобиль под названием Lada Salut.

Весной 2024 года компания также зарегистрировала целый ряд новых потенциальных названий, среди которых Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

На данный момент лишь название Azimut перешло в стадию реального производства и станет первым кроссовером АВТОВАЗа, запланированным к выпуску в 2026 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Фото:Deposithphotos | ФИПС
16.10.2025 
Фото:Deposithphotos | ФИПС
