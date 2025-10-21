Путешествия
24 октября
24 октября
24 октября
Буддийские храмы, бескрайняя степь и шахматы — едем на отдых в Калмыкию

Автопутешествие в Элисту: как увидеть другую Россию и не переплатить

Столица Калмыкии, Элиста, может стать не просто точкой на карте по пути к Каспийскому морю, а целым открытием, способным перевернуть представление о России.

Золотая обитель Будды Шакьямуни
Это уникальное место, где древние традиции буддизма встречаются с бескрайними степными просторами и неожиданной страстью к шахматам. Путешествие сюда на автомобиле превращается в увлекательное погружение в другую культуру, а грамотное планирование дает возможность сэкономить.

Идея посетить Элисту возникла спонтанно. Нужна была промежуточная остановка по дороге в Дагестан. Но этот город оказался настоящей жемчужиной. Главный символ и духовный центр – Золотая обитель Будды Шакьямуни, крупнейший в Европе буддийский храм. Каждый элемент здесь, от опоясывающей храм дорожки, символизирующей жизненный путь, до девятиметровой статуи Будды, заставляет задуматься о вечном.

Не менее удивителен и Город Шахмат, Сити-Чесс, построенный для международной шахматной Олимпиады. Этот квартал с дворцом в форме калмыцкой кибитки и тематическими скульптурами – свидетельство того, что шахматы здесь не просто игра, а часть культуры. Убедиться в этом можно, посетив местный музей кочевых народов, где в аутентичных юртах вам предложат примерить национальные костюмы и попробовать соленый чай «Джомба».

Священный «Одинокий тополь»
Окрестности Элисты скрывают не меньше чудес. Всего в 30 километрах от города растет священный «Одинокий тополь» — место силы, где царит умиротворение, а загаданные желания, по поверьям, сбываются. Дальнейший путь лежит к фантастическим природным объектам: Меклетинскому розовому озеру, цвет которого обусловлен особыми микроорганизмами, и поющим барханам – настоящему песчаному морю посреди степи.

Меклетинское розовое озеро
Впечатления и кошелек

Такое путешествие не только обогатит впечатлениями, но и может быть экономически выгодным. На примере этой поездки мы поняли, как использование специальной ИнгоКарты с подпиской и повышенным кешбэком в выбранных категориях – АЗС, отели, рестораны, кафе и супермаркеты (всего на 10%) – позволяет вернуть часть потраченных средств.

За дорогу от Москвы и две ночи пребывания в Элисте общие расходы составили 63 850 рублей, однако благодаря списанию ранее накопленных бонусов и кешбэку реальная сумма сократилась на 6080 рублей, а на счет вернулось еще 2246 бонусных рублей для следующих путешествий.

Если решитесь на такую поездку, подробнее о нашем путешествии читайте по ссылке.

«За рулем»
Фото:Ингосстрах
21.10.2025 
Фото:Ингосстрах
