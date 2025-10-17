Назван самый дорогой автобренд в мире

Toyota признана самым дорогим автобрендом 2025 года

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала свой традиционный ежегодный отчет о стоимости мировых брендов. Несмотря на изменения в позициях и оценках, а также на появление новых участников из Китая в топ-100, аналитики отметили стабильность в автомобильной отрасли.

Самым дорогим автопроизводителем стала Toyota, занявшая шестое место по версии отчета, что позволило ей опередить большинство компаний IT-сектора. Стоимость данного японского бренда с 2020 года неуклонно растет: с 51,6 млрд долларов в 2020 году она прогнозируется на уровне 74,2 млрд долларов к 2025 году, что на 2% превышает показатель 2024 года.

В то же время Mercedes-Benz потерял 15% своей стоимости, упав до 50,1 млрд долларов и заняв 10-е место. BMW также показал негативную динамику с падением на 10% и оценкой в 46,8 млрд долларов, разместившись на 14-й позиции.

В числе лучших автомобильных брендов оказалась Tesla, занявшая 25-е место. За последнюю год стоимость марки Илона Маска снизилась на 35%, составив 29,5 млрд долларов, что продолжает тренд, наблюдаемый с 2023 года.

В список также вошли Honda, Hyundai, Audi, Ferrari, Volkswagen, Porsche, Nissan и Kia. Range Rover разместился на 97-м месте. Традиционные американские марки в рейтинге отсутствуют, в то время как наблюдается подъем китайских – например, Xiaomi на 81-м месте с оценкой 9,5 млрд долларов и Huawei на 96-м месте (7,6 млрд долларов).

Впервые в рейтинг попал BYD, занявший 90-е место с оценкой 8,1 млрд долларов.

