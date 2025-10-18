#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Все модели Toyota получат важное и полезное обновление: подробности

Мультимедийная система нового поколения дебютирует на Toyota RAV4 2026

Компания Toyota представила новое поколение своей мультимедийной системы, которая впервые будет установлена на кроссовере RAV4 шестого поколения 2026 модельного года и затем появится на других моделях марки.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Среди ключевых обновлений стоит отметить крупные дисплеи, поддержку 5G, голосовое управление и встроенный видеорегистратор.

Система разработана американским подразделением Toyota, и основана на платформе Automotive Grade Linux с добавлением инструментов Woven. В новой системе внедрена поддержка сетей 5G от оператора AT&T.


«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Покупатели смогут выбрать между экранами размером 10,5 и 12,9 дюйма. Главное меню теперь можно настраивать по своему усмотрению, изменяя расположение виджетов навигации, погоды и аудио. В правом верхнем углу располагается «меню быстрого управления» для установки яркости, управления Bluetooth и системами помощи водителю. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto осталась.


Также обновленный голосовой помощник, работающий на базе искусственного интеллекта, теперь может распознавать команды без подключения к облаку. Пользователи могут активировать его с помощью фразы «Эй, Toyota», чтобы, например, переключить музыку или получить маршрут.


Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Дополнительно в мультимедийный комплекс встроен Drive Recorder, который позволяет автомобилю записывать видео с внешних камер и сохранять их на USB-накопитель. Для гибридных и электрических версий предусмотрен специальный интерфейс EV Domain, который поможет устанавливать лимиты зарядки и управлять процессом через обновлённое приложение Toyota.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 393
18.10.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+63