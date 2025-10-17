К продажам в РФ подготовили очень крутую модель — вот что известно

Спортбек Avatr 12 получил российское Одобрение типа транспортного средства

Электрический спортбек (по фирменной классификации – гран-купе) Avatr 12 получил российское Одобрение типа транспортного средства, сообщает источник.

Это тождественно официальному разрешению на продажи таких автомобилей в нашей стране.

Отметим, что прием предзаказов на новую модель уже стартовал – соответствующий раздел на официальном российском сайте марки появился еще в начале октября.

Сообщалось также, что точные характеристики и цены версий для России будут озвучены в октябре.

Источник сообщает, что в спецификации для нашего рынка Avatr 12 оснащают тяговой батареей емкостью 94,5 кВт·ч, которая позволяет проехать до 700 км без подзарядки (по циклу NEDC).

Известно также, что модель будет доступна в семи цветах кузова, трех вариантах отделки салона и трех уровнях комплектации.

Вообще, Avatr 12 – флагманская модель с длиной кузова 5020 мм и колесной базой 3020 мм – и вторая в России после стоящего на ступеньку ниже Avatr 11. А сама марка Avatr – это суббренд Changan, и с октября 2024 года он представлен в РФ официально.