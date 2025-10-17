Уснул за рулем: шокирующее ДТП в Ростовской области (видео)

На трассе М-4 водитель легкового авто врезался в стоящий на обочине грузовик

Государственная компания «Автодор» опубликовала видео смертельного ДТП в Ростовской области.

Инцидент произошел в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон». Предположительно, водитель легковушки уснул за рулем, ввиду чего его машина по полной скорости влетела в припаркованный на обочине тягач с фурой. В результате столкновения все находящиеся в легковом автомобиле погибли. Трагедия стала результатом двух фатальных ошибок, отмечает источник.

Во-первых, водитель грузовика не должен был останавливаться на скоростной магистрали – это категорически запрещено.

В любой ситуации нужно постараться доехать до ближайшей АЗС или зоны отдыха, а если произошла поломка – незамедлительно вызвать комиссаров. Почему фура все же оказалась на обочине, не сообщается.

Во-вторых, если водитель легкового авто действительно уснул за рулем, значит, не соблюдал режим труда и отдыха и ехал без необходимых остановок, считают в «Автодоре». И напоминают: усталость за рулем столь же опасна, как управление в нетрезвом состоянии. Берегите себя и своих пассажиров!