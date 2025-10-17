Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Уснул за рулем: шокирующее ДТП в Ростовской области (видео)

На трассе М-4 водитель легкового авто врезался в стоящий на обочине грузовик

Государственная компания «Автодор» опубликовала видео смертельного ДТП в Ростовской области.

Рекомендуем
Таксист, курьер, дальнобойщик… — кто из них опаснее на дороге

Инцидент произошел в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон». Предположительно, водитель легковушки уснул за рулем, ввиду чего его машина по полной скорости влетела в припаркованный на обочине тягач с фурой. В результате столкновения все находящиеся в легковом автомобиле погибли. Трагедия стала результатом двух фатальных ошибок, отмечает источник.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Во-первых, водитель грузовика не должен был останавливаться на скоростной магистрали – это категорически запрещено.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В любой ситуации нужно постараться доехать до ближайшей АЗС или зоны отдыха, а если произошла поломка – незамедлительно вызвать комиссаров. Почему фура все же оказалась на обочине, не сообщается.

Во-вторых, если водитель легкового авто действительно уснул за рулем, значит, не соблюдал режим труда и отдыха и ехал без необходимых остановок, считают в «Автодоре». И напоминают: усталость за рулем столь же опасна, как управление в нетрезвом состоянии. Берегите себя и своих пассажиров!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Автодор
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 676
17.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1