#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Бодрый японский седан с богатым оснащением по доступной цене: что с ним не так?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах Mazda 6 с пробегом

Абсолютно каждый водитель хочет иметь мощную, комфортную и надежную машину.

Рекомендуем
Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Однако приобрести желаемый автомобиль новым по карману далеко не всем. Особенно если хочется экземпляр некитайского производства. В таком случае стоит обратить внимание на вторичный рынок. Здесь полно добротных седанов бизнес-класса из прошлого десятилетия.

На вторичке вполне можно найти достойный автомобиль с пробегом 150 тыс. км и по адекватной цене. Но достойными являются далеко не все. Даже в рамках одной модели не все связки агрегатов удачные. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ вторичного рынка и выделил несколько достойных бизнес-седанов с пробегом, а также рассказал об их сильных и слабых сторонах. Один из них – Mazda 6.

Mazda 6
Mazda 6

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Mazda 6 – вроде бы, надежный и хорошо оснащенный автомобиль с интересной управляемостью. Но мы ставим его в конец рейтинга по нескольким причинам.

Первая – сложный характер главных агрегатов. Атмосферники 2.0 и 2.5 с прямым впрыском могут выдержать 300-350 тысяч км и даже больше, но чаще не выдерживают, а алюминиевые блоки не рассчитаны на полноценный капремонт. Моторы сами по себе довольно капризны, к тому же часто подводят термостаты и катушки зажигания. Автомат FW6A-EL просится в ремонт после 200-220 тысяч км пробега.

Вторая – очень нежное ЛКП, а защита от коррозии далека от идеала, что издавна свойственно многим моделям Мазды. Здесь к 10 годам часто встречаются первичные проявления ржавчины – прежде всего, по сварным швам и точкам. Хром облезает еще раньше.

Вдобавок у «шестерки» много мелких болячек. Например, пластиковый привод зеркал и намертво закисающий ручник.

Интерьер Mazda 6
  • С остальными достойными бизнес-седанами с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.
  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 152
18.10.2025 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Недостатки:
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Комментарий:
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.
+11