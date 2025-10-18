Бодрый японский седан с богатым оснащением по доступной цене: что с ним не так?

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах Mazda 6 с пробегом

Абсолютно каждый водитель хочет иметь мощную, комфортную и надежную машину.

Однако приобрести желаемый автомобиль новым по карману далеко не всем. Особенно если хочется экземпляр некитайского производства. В таком случае стоит обратить внимание на вторичный рынок. Здесь полно добротных седанов бизнес-класса из прошлого десятилетия.

На вторичке вполне можно найти достойный автомобиль с пробегом 150 тыс. км и по адекватной цене. Но достойными являются далеко не все. Даже в рамках одной модели не все связки агрегатов удачные. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел анализ вторичного рынка и выделил несколько достойных бизнес-седанов с пробегом, а также рассказал об их сильных и слабых сторонах. Один из них – Mazda 6.

Mazda 6

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Mazda 6 – вроде бы, надежный и хорошо оснащенный автомобиль с интересной управляемостью. Но мы ставим его в конец рейтинга по нескольким причинам.

Первая – сложный характер главных агрегатов. Атмосферники 2.0 и 2.5 с прямым впрыском могут выдержать 300-350 тысяч км и даже больше, но чаще не выдерживают, а алюминиевые блоки не рассчитаны на полноценный капремонт. Моторы сами по себе довольно капризны, к тому же часто подводят термостаты и катушки зажигания. Автомат FW6A-EL просится в ремонт после 200-220 тысяч км пробега.

Вторая – очень нежное ЛКП, а защита от коррозии далека от идеала, что издавна свойственно многим моделям Мазды. Здесь к 10 годам часто встречаются первичные проявления ржавчины – прежде всего, по сварным швам и точкам. Хром облезает еще раньше.

Вдобавок у «шестерки» много мелких болячек. Например, пластиковый привод зеркал и намертво закисающий ручник.

Интерьер Mazda 6

С остальными достойными бизнес-седанами с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.