Можно ли купить российский кроссовер по цене, опубликованной на сайте?
Рейтинг некитайских кроссоверов и внедорожников по самой «доступной» цене. Можно ли купить автомобиль по цене, заявленной на сайте автопроизводителей? Проверим в «Разборке недели»!
В этом выпуске:
- Продажи кроссовера Solaris HC подскочили вдвое. Это по-прежнему хорошо знакомый Hyundai Creta или какой-то иной автомобиль? На вопрос отвечает журналист «За рулем» Александр Виноградов.
- Exeed становится лидером премиум-сегмента.
- Нашумевший утилизационный сбор: можем расслабиться или еще нет?
- Ретротест Volkswagen Golf Country от обозревателя Сергея Канунникова.
- Штрафы за отсутствие ОСАГО: решено наказывать один раз в сутки.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
137814
18.10.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0