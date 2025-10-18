Новая реальность
#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Можно ли купить российский кроссовер по цене, опубликованной на сайте?

Рейтинг некитайских кроссоверов и внедорожников по самой «доступной» цене. Можно ли купить автомобиль по цене, заявленной на сайте автопроизводителей? Проверим в «Разборке недели»!


В этом выпуске:

  • Продажи кроссовера Solaris HC подскочили вдвое. Это по-прежнему хорошо знакомый Hyundai Creta или какой-то иной автомобиль? На вопрос отвечает журналист «За рулем» Александр Виноградов.
  • Exeed становится лидером премиум-сегмента.
  • Нашумевший утилизационный сбор: можем расслабиться или еще нет?
  • Ретротест Volkswagen Golf Country от обозревателя Сергея Канунникова.
  • Штрафы за отсутствие ОСАГО: решено наказывать один раз в сутки.
«За рулем»
18.10.2025 
