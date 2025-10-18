Можно ли купить российский кроссовер по цене, опубликованной на сайте?

Рейтинг некитайских кроссоверов и внедорожников по самой «доступной» цене. Можно ли купить автомобиль по цене, заявленной на сайте автопроизводителей? Проверим в «Разборке недели»!



В этом выпуске: Продажи кроссовера Solaris HC подскочили вдвое. Это по-прежнему хорошо знакомый Hyundai Creta или какой-то иной автомобиль? На вопрос отвечает журналист «За рулем» Александр Виноградов.

Exeed становится лидером премиум-сегмента.

Нашумевший утилизационный сбор: можем расслабиться или еще нет?

Ретротест Volkswagen Golf Country от обозревателя Сергея Канунникова.

Штрафы за отсутствие ОСАГО: решено наказывать один раз в сутки.