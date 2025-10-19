#
>
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Skoda Octavia снова можно купить в России по цене чуть дороже 2 млн рублей

В РФ возобновлены продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro по цене от 2,16 млн рублей

Автомобили Skoda, ранее популярные в России, теперь поставляются по параллельному импорту из Китая, в том числе и модель Octavia. Лифтбеки Octavia Pro китайской сборки уже присутствуют на российских классифайдах и их стоимость начинается от 2 160 000 рублей.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Для сравнения, официально продаваемые лифтбеки на российском рынке стоят дороже. Например, Москвич 6 в комплектациях 2025 года имеет цены от 2 530 000 рублей, в то время как китайский Changan Uni-V в «прошлогодних» модификациях оценивается от 3 139 900 рублей.

За 2 160 000 рублей в Владивостоке можно заказать новую Skoda Octavia Pro, которая в комплектации Pro Luxury включает ряд опций, таких как отделка сидений эко-кожей, 18-дюймовые литые диски, цифровая приборная панель, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика с датчиком света, камера заднего вида и ряд других удобств.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro
В других городах разница в ценах значительная: в Новосибирске такая же модель стоит не менее 2 200 000 рублей, в Перми – 2 350 000 рублей, в Краснодаре – 2 530 000 рублей. В Москве самый низкий прайс на новую Octavia Pro составляет 2 590 000 рублей, в Воронеже – от 2 600 000 рублей, в Тюмени – от 2 635 000 рублей.

Самую доступную Skoda Octavia из наличия удалось найти в Симферополе, где с учетом растаможки цена составляет 2 850 000 рублей. Другие предложения варьируются от 2 970 000 в Брянске до 3 200 000 рублей в Челябинске.

Все Skoda Octavia Pro, произведенные в Китае, имеют одинаковые технические характеристики: 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатая трансмиссия DSG и передний привод. Объем багажника зависит от конфигурации задних сидений и колеблется от 528 до 1482 литров.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Skoda
19.10.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13