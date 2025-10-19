Skoda Octavia снова можно купить в России по цене чуть дороже 2 млн рублей

В РФ возобновлены продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro по цене от 2,16 млн рублей

Автомобили Skoda, ранее популярные в России, теперь поставляются по параллельному импорту из Китая, в том числе и модель Octavia. Лифтбеки Octavia Pro китайской сборки уже присутствуют на российских классифайдах и их стоимость начинается от 2 160 000 рублей.

Skoda Octavia Pro

Для сравнения, официально продаваемые лифтбеки на российском рынке стоят дороже. Например, Москвич 6 в комплектациях 2025 года имеет цены от 2 530 000 рублей, в то время как китайский Changan Uni-V в «прошлогодних» модификациях оценивается от 3 139 900 рублей.

За 2 160 000 рублей в Владивостоке можно заказать новую Skoda Octavia Pro, которая в комплектации Pro Luxury включает ряд опций, таких как отделка сидений эко-кожей, 18-дюймовые литые диски, цифровая приборная панель, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика с датчиком света, камера заднего вида и ряд других удобств.

Интерьер Skoda Octavia Pro

В других городах разница в ценах значительная: в Новосибирске такая же модель стоит не менее 2 200 000 рублей, в Перми – 2 350 000 рублей, в Краснодаре – 2 530 000 рублей. В Москве самый низкий прайс на новую Octavia Pro составляет 2 590 000 рублей, в Воронеже – от 2 600 000 рублей, в Тюмени – от 2 635 000 рублей.

Самую доступную Skoda Octavia из наличия удалось найти в Симферополе, где с учетом растаможки цена составляет 2 850 000 рублей. Другие предложения варьируются от 2 970 000 в Брянске до 3 200 000 рублей в Челябинске.

Все Skoda Octavia Pro, произведенные в Китае, имеют одинаковые технические характеристики: 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатая трансмиссия DSG и передний привод. Объем багажника зависит от конфигурации задних сидений и колеблется от 528 до 1482 литров.