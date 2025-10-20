#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Этот популярный корейский автомобиль получит новую, востребованную версию

Представлен рендер Kia Seltos следующего поколения

Представлен рендер нового поколения Kia Seltos (внутреннее обозначение SP3), выход которого запланирован на первый квартал 2026 года.

Впервые автомобиль получит гибридную версию, а также новую фирменную систему полного привода e-AWD.

Появление гибридного Seltos связано со стратегией Kia по электрификации всего своего модельного ряда внедорожников в Корее. Этот шаг позволит бренду адаптироваться к растущему спросу на гибриды на фоне временной стагнации рынка электромобилей. Серийное производство модели начнется в августе следующего года на заводе Kia Autoland в Кванджу.

С момента дебюта в 2019 году Seltos предлагался только с бензиновыми и дизельными двигателями. Гибридная установка, вероятно, будет использовать 1,6-литровый двигатель мощностью 141 л.с., аналогичный решениям в Hyundai Kona Hybrid и Kia Niro.

Для гибридной версии разрабатывается система полного привода e-AWD, ориентированная, в первую очередь, на европейский рынок, где такие автомобили особенно популярны.

По оценкам авторов рендера из Gotcha Cars, представленное изображение на 90% соответствует облику будущей серийной модели.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:KCB
20.10.2025 
Фото:KCB
