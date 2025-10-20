#
«Автотор» запустил сборку нового кроссовера

Калининградский завод «Автотор» собрал первую партию кроссоверов Changan Uni-S

Партию из почти 800 кроссоверов Changan Uni-S изготовили в сентябре на калининградском заводе «Автотор».

Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Официально о старте проекта не сообщалась, но информация о готовящейся на предприятии сбоке ранее мелькала в СМИ – теперь она подтверждается статистикой, пишет Целиков. Сообщалось также, что линейку Changan в Калининграде будут расширять, добавив бензиновые CS75 Plus IV и X5 Plus, а также пару гибридов – кроссовер Deepal S07 и внедорожник Deepal G318.

Changan Uni-S
Changan Uni-S
Changan действительно нацелен на локализацию своих машин в РФ – ранее исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин заявлял, что в компании надеются в ближайшем будущем увидеть свою продукцию с локальным VIN-номером.

Пока же, напомним, Changan Uni-S поставляются к нам из Китая. Uni-S, известный также как CS55 Plus, комплектуется 1,5-литровым турбомотором BlueCore, развивающим мощность 181 л.с. и крутящий момент 280 Нм, а также 7-ступенчатым преселективным роботом и передним приводом.

В октябре 2025 года машины китайской сборки 2024 года в максимальном исполнении Tech Plus стоят 2 994 900 рублей. Как думаете, локальные машины будут дешевле?

Источник:  Сергей Целиков
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1029
20.10.2025 
