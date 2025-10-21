Экология
Это новый электробус: больше не надо подзаряжать!

В Москве испытывают электробус ЛиАЗ-6274 с уникальной технологией ночной зарядки

В минувшую субботу, 18 октября в Москве на маршруте от Даниловского рынка до Коктебельской улицы начали тестировать особую модель электробуса.

Особенность обновленного ЛиАЗ-6274 – в технологии ночной зарядки. Эта машина заряжается в ночное время и успевает накопить заряд на 240 км пробега, чего хватает на перемещение по маршруту в течение всего для.

Таким образом, этот электробус не нужно подзаряжать в течение рабочей смены. Напомним, электробусы ЛиАЗ первого поколения имеют запас хода всего 59 км.

В отличие от них, модернизированный ЛиАЗ-6274 можно запускать в отдаленные районы без установки там зарядных станций, сообщает Дептранс Москвы. Такой транспорт будет тестироваться в различных дорожных и погодных условиях – и по итогам испытаний будет рассмотрена возможность закупки целой партии электробусов этой модели. ЛиАЗ-6274 вмещает до 85 пассажиров и имеет все привычные сервисы для комфорта пассажиров, уточняет источник.

Источник:  Дептранс Москвы
Иннокентий Кишкурно
21.10.2025 
