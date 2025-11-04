#
Русский бимбокор: женщина за рулем 240-тонного БЕЛАЗа

Первый на Удоканском месторождении 240-тонный БЕЛАЗ доверили женскому экипажу

В горно-металлургической компании «Удоканская медь» в Забайкальском крае начал работать первый БЕЛАЗ с грузоподъемностью 240 тонн.

При этом машина стала первым на предприятии именным самосвалом – его назвали в честь советского геолога Елизаветы Буровой, которая в 1949 году открыла Удоканское месторождение меди, крупнейшее в России. Грузовик получил соответствующую «женственную» расцветку – он не полностью розовый, как сахалинский, но тоже с особым вайбом: козырек кузова раскрашен под цветок багульника, символ Забайкалья.

На этом особенности автомобиля не заканчиваются: первый в компании 240-тонный БЕЛАЗ решено доверить женскому экипажу.

Основу автопарка «Удоканской меди» составляют более компактные 130-тонные самосвалы (если слово «компактный» вообще можно употреблять рядом с маркой БЕЛАЗ), но до конца года к работе на участках «Западный-1» и «Западный-2» карьеров Удокана появятся еще семь таких же 240-тонных самосвалов серии БЕЛАЗ-7531. Новая техника будет работать в паре с 20-кубовыми карьерными экскаваторами и позволит повысить эффективность добычи.

Источник:  БЕЛАЗ
Иннокентий Кишкурно
Фото:ГМК «Удоканская медь»
04.11.2025 
Фото:ГМК «Удоканская медь»
