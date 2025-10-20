#
Китайский Фольксваген с АКП Aisin обновился: цены и подробности

В Китае дебютировал обновленный кроссовер Jetta VS7

Бренд Jetta, принадлежащий концерну FAW-Volkswagen, презентовал новый кроссовер VS7 модельного года 2026.

Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором серии EA211, который знаком российским водителям по многим моделям группы VAG, и имеет передний привод. В базовых модификациях он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в максимальной комплектации – с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Покупателям будет предложено пять различных комплектаций. Цена на начальную версию на местном рынке составит от 107,9 тысячи юаней (приблизительно 1,2 миллиона рублей), в то время как за топовую комплектацию придется заплатить 130,9 тысячи юаней (около 1,45 миллиона рублей).

Jetta VS7
Jetta VS7

Несмотря на ожидания, обновлённый VS7 не получил значительных изменений в дизайне. Так, передняя часть автомобиля вновь укомплектована безрамочной решеткой радиатора, а задняя сохраняет единый катафот в бампере и логотип Jetta на крышке багажника. Даже колесные диски остались прежними, как у модели 2024 года.

Интерьер Jetta VS7
Интерьер Jetta VS7

Кроссовер разработан на платформе MQB. Его габариты составляют 4624×1841×1624 мм, колесная база – 2730 мм. Подвеска независимая: передняя – типа MacPherson, задняя – многорычажная. Салон вмещает пять человек.

Автомобиль будет доступен в черном, белом, сером и синем цветах, а интерьер можно выбрать в черно-коричневом и черно-сером вариантах.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
Фото:Jetta
20.10.2025 
Фото:Jetta
