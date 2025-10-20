#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Названа средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом

«Авито Авто»: средняя цена подержанного кроссовера в РФ составила 1,46 млн рублей

В третьем квартале 2025 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников с пробегом в России составила 1,46 миллиона рублей за единицу, сообщили эксперты «Авито Авто», проанализировав данные платформы. С начала года спрос в этом сегменте увеличился на 5,9%.

Рекомендуем
Дешевле или лучше? Большой тест аккумуляторов разных типов

Наибольшее снижение цен по сравнению с первым кварталом продемонстрировали такие модели, как Chery Tiggo T11 (уменьшение на 10,3%), Subaru Forester (9,1%), Renault Duster (9,1%), Lexus LX (8,5%) и Mitsubishi ASX (8,2%). Топом по популярности среди массовых моделей на вторичном рынке в июле-сентябре стали автомобили Toyota и BMW, а также Lada и Hyundai. Кроме того, высоким спросом пользовались Chevrolet, Kia, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Volkswagen.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

К наиболее распространенным массовым моделям относятся: Lada 4×4 (Нива), Kia Sportage, Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Популярность также отмечена для BMW X5, Geely Monjaro, Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser и Prado, а также Volkswagen Touareg.

Наиболее заметно увеличился спрос на автомобили Geely (+51,6%), Haval (+39,4%), Mazda (+16,3%), Chery (+15,7%) и Hyundai (+15,2%). Среди конкретных моделей лидируют Geely Monjaro (+59,3%), Geely Coolray (+56,6%), HAVAL Jolion (+44,3%), Mazda CX-5 (+23%) и Nissan Juke (+20,4%).

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Большее количество предложений о продаже наблюдается среди моделей SUV марок Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia. Наиболее распространенные автомобили согласно доле объявлений Lada 4×4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Наибольший рост числа объявлений по сравнению с первым кварталом зафиксирован у марок Changan, Mazda, Toyota, Volkswagen и Skoda. Лидеры по этому показателю среди моделей – BMW X3 (+30%), Toyota RAV4 (+29,8%), Lexus RX (+28,8%), Mazda CX-5 (+28,1%) и Mitsubishi ASX (+27,6%).

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 102
20.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0