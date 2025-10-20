Названа средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом
В третьем квартале 2025 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников с пробегом в России составила 1,46 миллиона рублей за единицу, сообщили эксперты «Авито Авто», проанализировав данные платформы. С начала года спрос в этом сегменте увеличился на 5,9%.
Наибольшее снижение цен по сравнению с первым кварталом продемонстрировали такие модели, как Chery Tiggo T11 (уменьшение на 10,3%), Subaru Forester (9,1%), Renault Duster (9,1%), Lexus LX (8,5%) и Mitsubishi ASX (8,2%). Топом по популярности среди массовых моделей на вторичном рынке в июле-сентябре стали автомобили Toyota и BMW, а также Lada и Hyundai. Кроме того, высоким спросом пользовались Chevrolet, Kia, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Volkswagen.
К наиболее распространенным массовым моделям относятся: Lada 4×4 (Нива), Kia Sportage, Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Популярность также отмечена для BMW X5, Geely Monjaro, Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser и Prado, а также Volkswagen Touareg.
Наиболее заметно увеличился спрос на автомобили Geely (+51,6%), Haval (+39,4%), Mazda (+16,3%), Chery (+15,7%) и Hyundai (+15,2%). Среди конкретных моделей лидируют Geely Monjaro (+59,3%), Geely Coolray (+56,6%), HAVAL Jolion (+44,3%), Mazda CX-5 (+23%) и Nissan Juke (+20,4%).
Большее количество предложений о продаже наблюдается среди моделей SUV марок Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia. Наиболее распространенные автомобили согласно доле объявлений – Lada 4×4 (Нива), Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Наибольший рост числа объявлений по сравнению с первым кварталом зафиксирован у марок Changan, Mazda, Toyota, Volkswagen и Skoda. Лидеры по этому показателю среди моделей – BMW X3 (+30%), Toyota RAV4 (+29,8%), Lexus RX (+28,8%), Mazda CX-5 (+28,1%) и Mitsubishi ASX (+27,6%).
