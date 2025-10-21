АВТОВАЗ на фоне кризиса авторынка — сколько выпустят машин?

АВТОВАЗ рассчитывает увеличить объем производства в 2026 году на 15-20%

Руководство АВТОВАЗа рассчитывает на рост российского авторынка до 1,5 млн единиц и на существенное увеличение собственного производства.

«Основные планы, я бы сказал даже надежды, связаны именно с тем, что в следующем году и инфляция, и, как следствие, ключевая ставка будут существенно ниже, рынок будет оживать, выйдет на параметры, в целом, новых автомобилей по стране около 1,5 млн. Ну и, соответственно, мы рассчитываем занять достойную долю, чтобы обеспечить как минимум рост в пределах 15-20% по отношению к объемам производства текущего года», – сказал Соколов в кулуарах форума «Сделано в России».

Он отметил, что производственный план на следующий год пока не утвержден советом директоров.

Поэтому об объемах производства АВТОВАЗа в 2026 году пока можно судить лишь косвенно: изначальный план на 2025 год составлял 500 тыс. единиц, но затем был скорректирован до уровня более 300 тысяч. Если рост на указанные 15-20% считать от этой цифры, то получится, что в 2026 году АВТОВАЗ рассчитывает собрать более 360 тысяч единиц техники. То есть свыше 25% от 1,5 млн, которые должен составить легковой авторынок в 2026-м.

По данным «Автостата», продажи Lada в РФ за январь – сентябрь 2025 года снизились на 24,9%, до 237,706 тыс. единиц, а текущая доля рынка бренда составляет 26,5%.