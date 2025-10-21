Экология
Названы плюсы от нового роста утильсбора на авто

Эксперт Курбаков: из-за переноса утиля можно будет выгодно купить авто у дилеров

Директор по маркетингу компании Jorden, Евгений Курбаков, поделился мнением о преимуществах переноса повышения утильсбора на автомобили.

Он отметил, что в последнее время наблюдается значительный рост покупок автомобилей из-за границы, так как автовладельцы стремятся воспользоваться старыми тарифами. Это создает искусственное напряжение на рынке и затрудняет процесс оформления транспортных средств, что приводит к перегрузке таможенных служб и нестабильности цен у посредников, занимающихся импортом.

По словам Курбакова, инициатива Минпромторга направлена на снижение ажиотажа и нормализацию работы таможенных органов, что особенно актуально в нынешней ситуации. Такой шаг позволит рынку успокоиться и подготовиться к более продуманному и структурированному внедрению новых правил.

Кроме того, в условиях возможной отсрочки потребители смогут ожидать выгодных предложений от дилеров на российском рынке. Декабрь – это время, когда дилеры часто предлагают скидки и акции, что предоставляет покупателям возможность совершить более выгодные покупки, а дилерам – распродать остатки автомобилей прошлого года без значительных потерь.

Как стало известно, недавно Минпромторгу было поручено рассмотреть возможность переноса сроков введения новых тарифов утильсбора, которые изначально должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
21.10.2025 
Фото:Depositphotos
0