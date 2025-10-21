#
Сколько кредитов на покупку машин взяли россияне

ОКБ: где в России чаще всего покупают машины в кредит

В сентябре 2025 года в России было выдано 127,05 тысячи автокредитов на сумму 189,69 миллиардов рублей.

По сравнению с августом количество автокредитов увеличилось на 7%, а объем на 9%. Однако в годовом измерении число кредитов упало на 21%, а объем уменьшился на 20%, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средняя сумма автокредита в сентябре составила 1,49 миллиона рублей, а средний срок кредитования – 68 месяцев (5 лет 8 месяцев).

С начала 2025 года было выдано 856,73 тысячи автокредитов на сумму 1,16 триллиона рублей, что в среднем составляет 128,87 миллиарда рублей в месяц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество автокредитов сократилось на 31%, а объем – на 37%.

Наиболее востребованными оставались кредиты на приобретение новых автомобилей – в сентябре доля таких займов возросла до 72% от общего числа и до 77% от общего объема автокредитов. Для сравнения, в августе на новые автомобили приходилось только 69% от общего числа и 73% от общего объема.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в следующих регионах:

  • Москва – 9,34 тысячи кредитов на сумму 17,90 миллиарда рублей;
  • Московская область – 8,85 тысячи кредитов на 15,75 миллиарда рублей;
  • Санкт-Петербург – 6,85 тысячи кредитов на 11,50 миллиарда рублей;
  • Татарстан – 7,10 тысячи кредитов на 9,75 миллиарда рублей;
  • Краснодарский край – 5,64 тысячи кредитов на 8,82 миллиарда рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
21.10.2025 
